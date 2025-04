Serie B 2024 25 - Diretta Sky Sport Business 33a Giornata | Palinsesto e Telecronisti

Serie BKT 2024/2025 SCENDE IN CAMPO NEI BAR E LOCALI CON SKY Business

Quattro partite a turno, tutti i playoff, playout e highlights: il grande spettacolo della Serie BKT arriva nei bar, ristoranti e hotel abbonati a Sky Business

Sky Business porta il gran finale della stagione di Serie BKT nei bar, ristoranti e hotel abbonati, offrendo agli esercenti una nuova opportunità per arricchire la propria proposta e coinvolgere ancora di più i loro clienti, 7 giorni su 7.

Con l'arrivo della Serie BKT, si arricchisce l'offerta calcistica di Sky Business che comprende anche tutta la Serie A ENILIVE, tutte le coppe europee - Champions League, inclusa la miglior partita del mercoledì sul canale Prime Sportsbar, Europa League e Conference League -, la Premier League e la Bundesliga, senza dimenticare il grande Sport di Sky con il tennis ATP e WTA, la Formula 1, la MotoGP, e tanti altri eventi di livello internazionale.

