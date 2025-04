Serieanews.com - Zaniolo, flop e scommesse: così Commisso può lavarsene le mani

Talento, errori e occasioni mancate: il futuro diresta un rebus. E intantopuò giàlepuòle(AnsaFoto) – serieanews.comC’è sempre un momento, nella carriera di certi calciatori, in cui tutto sembra pronto per girare dalla parte giusta. Basta solo un dettaglio, una scintilla, un episodio. La famosa sliding door che cambia il film.Per Nicolò, quel momento sembrava essere arrivato qualche mese fa. Maglia dell’Atalanta addosso, il maestro Gasperini in panchina, un contesto dove chi ha talento (ma anche carattere) di solito riesce a sbocciare. E invece no.Per qualche settimana ci avevano creduto in tanti. Lui per primo, con qualche giocata delle sue, di quelle che fanno ancora sobbalzare sulla sedia chi si ricorda lodegli inizi.