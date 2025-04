Ambientalisti a Ravenna per la manifestazione nazionale contro le fonti fossili | Usciamo dalla camera a gas

Ravennatoday.it - Ambientalisti a Ravenna per la manifestazione nazionale contro le fonti fossili: "Usciamo dalla camera a gas" Leggi su Ravennatoday.it "Conflitti, migrazioni climatiche, crisi alimentari, eventi estremi, impoverimento, danni per la salute, sconvolgimenti sociali: queste sono le conseguenze di una corsa sfrenata allo sfruttamento delle risorse della terra, per il profitto di pochi a discapito della maggior parte dei suoi.

