Decreto Caivano bis 180 milioni di euro per riqualificare 7 città

Il 12 marzo 2025, a Roma, si è tenuto un incontro cruciale tra i ministri competenti del Governo e i sindaci delle 7selezionate per l’attuazione del cosiddettobis. È stata l’occasione per fare il punto sull’elaborazione dei piani straordinari che, nei prossimi 3 anni, dovranno trasformare i quartieri di ben 7selezionate, perché segnati da degrado, insicurezza e marginalità.Illegge, approvato il 31 dicembre 2024, estende infatti ad altre realtà italiane il modello sperimentato già a(comune di Napoli) e prevede un finanziamento complessivo di 180dia valere sui Fondi di Sviluppo e Coesione.Serviranno a rigenerare quartieri attraverso opere di riqualificazione urbana, presidi di sicurezza, spazi per la socialità, lo sport e la cultura, con un approccio integrato che dovrà restituire dignità, opportunità e legalità a territori da troppo tempo abbandonati.