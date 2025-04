Gori | Europa più compatta di fronte alla politica di Trump

Leggi su Bergamonews.it

Bruxelles. “Penso che in questo primo periodo dall’insediamento di, caratterizzato da decisioni molto aggressive, l’abbia dimostrato una sua compattezza, intanto perché aiutata dal fatto che la competenza sul commercio internazionale è europea, non è dei singoli Stati. Quindi i dazi non li può porre l’Italia, la Francia, la Germania, ma soltanto l’può farlo. Quindi al tavolo ci va l’e questa compattezza non è venuta meno in queste settimane, anche se io immagino cheavrebbe potuto, volendo, minarla in un modo più significativo”.Lo dichiara l’eurodeputato Giorgioda Bruxelles. Il tema dei dazi è al centro dell’intervista con Bergamonews nell’appuntamento Bergamo In.“Seanziché mettere un dazio del 20% su tutte le merci europee esportate negli Stati Uniti, avesse deciso di metterlo del 30% su quelle francesi, del 10% su quelle italiane perché Giorgia Meloni è più simpatica, del 20% su quelle tedesche, avrebbe messo un Paese contro l’altro – prosegue-.