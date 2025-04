Thesocialpost.it - “Irresponsabili e infondate”: Pechino respinge le accuse di Zelensky

Un’accusa che brucia come benzina gettata sul fuoco. Il presidente ucrainoha dichiarato pubblicamente che oltre 150 cittadini cinesi sarebbero stati coinvolti dalla Russia nel conflitto contro l’Ucraina. Una frase breve, ma sufficiente a far esplodere l’ira diplomatica della Cina, che ha definito le dichiarazioni del leader ucraino “” e “prive di fondamento”. Il Cremlino ha provato a smorzare i toni, bollando le parole dicome “sbagliate” e negando qualsiasi coinvolgimento attivo della Cina nel teatro ucraino. Ma le parole del presidente ucraino, pronunciate in un momento delicatissimo per gli equilibri internazionali, hanno colpito nel vivo la sensibilità strategica di, già sotto pressione su più fronti.Una presenza ambigua: chi sono i 150 cinesi citati da?La dichiarazione diè destinata ad avere conseguenze, perché tira in ballo la presunta presenza di cittadini cinesi arruolati, direttamente o indirettamente, da Mosca.