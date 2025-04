Thesocialpost.it - “Volevo solo che si fermasse”: il dramma di Makka, 19 anni, sotto processo per l’omicidio del padre violento

Sulaev, 19, studentessa di Nizza Monferrato, siede davanti alla Corte d’Assise di Alessandria con lo sguardo basso e un hijab verde scuro. È accusata di omicidio premeditato, per aver colpito ilcon due coltellate il primo marzo 2024. Dietro quel gesto estremo, però, si snoda una storia di abusi, silenzi e paura.Un diario che racconta la violenzaA guidare l’indagine è una frase scritta nel suo diario: «Lo ucciderò». Parole che la Procura interpreta come segno di premeditazione. Ma in aula,prova a raccontare un’altra verità: quella di una figlia spaventata, prigioniera di un ambiente domestico segnato dalla violenza e dal terrore.«Nonucciderlo,che si. Avevo **paura per me, per mia madre, per i miei fratelli» – ha detto con voce tremante davanti ai giudici.