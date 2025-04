Juve nuovo ribaltone | scelto il prossimo allenatore

nuovo ribaltone alla Juve: la società sembra aver scelto il nuovo allenatore dei bianconeri, nessuno se l’aspettava! Ecco tutti i dettagliLa Juventus ha scelto il prossimo allenatore. La decisione è arrivata nelle ultime ore con un ribaltone che rischia di cambiare ancora una volta le carte in tavola con la dirigenza bianconera che da tempo era alla ricerca di un tecnico per la prossima stagione. Igor Tuodor, infatti, ha firmato per soli quattro mesi con tutti i crismi di un traghettatore che però vuole giocarsi le sue chance fino alla fine. D’altronde la società con lui è stata chiara: se dovesse convincere, sarà confermato.Ecco perché l’ex Lazio è corso al capezzale di un team che aveva diversi problemi pur non avendo certezze di allenare la Juve da agosto in avanti. Con altre squadre in passato, come la stessa società capitolina, non aveva mai accettato un contratto di soli pochi mesi. Leggi su Sportface.it alla: la società sembra averildei bianconeri, nessuno se l’aspettava! Ecco tutti i dettagliLantus hail. La decisione è arrivata nelle ultime ore con unche rischia di cambiare ancora una volta le carte in tavola con la dirigenza bianconera che da tempo era alla ricerca di un tecnico per la prossima stagione. Igor Tuodor, infatti, ha firmato per soli quattro mesi con tutti i crismi di un traghettatore che però vuole giocarsi le sue chance fino alla fine. D’altronde la società con lui è stata chiara: se dovesse convincere, sarà confermato.Ecco perché l’ex Lazio è corso al capezzale di un team che aveva diversi problemi pur non avendo certezze di allenare lada agosto in avanti. Con altre squadre in passato, come la stessa società capitolina, non aveva mai accettato un contratto di soli pochi mesi.

Ribaltone Juventus, scelto Tudor, Motta ai titoli di coda: cambio immediato. Conte e Osimhen per il nuovo ribaltone: "A un passo dalla Juve". Ribaltone Motta: c’è già un’altra big, smacco alla Juve. Caccia al mister, ribaltone in Serie A: Thiago alla Juve, Italiano a Bologna. Gasperini può restare, Pioli ver. Thiago Motta non confermato, Zidane alla Juventus: la scelta è stata fatta. Sampdoria, ribaltone in porta: Silvestri non convocato per scelta tecnica. Ne parlano su altre fonti

Osimhen alla Juventus, nuovo ribaltone: ha scelto il Napoli - Tra queste, c’è anche la Juventus, che sta seguendo da vicino l’evoluzione della situazione. Cristiano Giuntoli, direttore tecnico bianconero e artefice del suo arrivo a Napoli nel 2020, ha già ... (sportface.it)

Nuovo allenatore Juve: Mancini e non solo, le quattro idee per la prossima stagione. A chi pensa la società in caso di ribaltone - Nuovo allenatore Juve: Mancini e non solo, le quattro idee per la prossima stagione. A chi pensa la società in caso di nuovo ribaltone in panchina In casa Juventus ci si sta interrogando molto in ... (juventusnews24.com)

Scossone Juve, può salutare con Thiago Motta: il ribaltone è totale - Nuovo scossone in casa Juve: può salutare Thiago Motta ma non è l’unico in bilico, il ribaltone potrà essere totale ... salto di qualità che serve per competere ai vertici, e le scelte di mercato ... (spazioj.it)