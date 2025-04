Ilrestodelcarlino.it - Successo per le giornate inaugurali dell'Antiquarium a Pievefavera

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Caldarola, 10 aprile 2025 - Lo scorso fine settimana, dopo i lavori di ristrutturazione, ha riaperto le porte ai visitatori il museodi. Questo conserva i reperti provenienti dagli scavi e dal territorio al fine di raccontare, attraverso oggetti di uso comune, le fasi significativea vita'antico sito, che testimoniano la presenza umana databile dalla media età repubblicana fino all’età imperiale romana. La sua collezione archeologica è anche il frutto dei ritrovamenti casuali restituiti dal territorio, grazie anche al senso civico di tanti cittadini, su tutti il dottor Analdo Mazzanti che insieme a sua moglie Anna Cerruti negli anni 70 scoprì diversi reperti, sia sulla riva del lago che nei terreni vicini. Mazzanti, rispettando il Codice dei beni culturali, non si fermò alla donazione ma in tanti anni si è occupato anche di una prima classificazione e poia divulgazione avvenuta anche grazie alla stampa locale e all’interessamento di studiosi marchigiani e non solo che hanno raccontato’importanza di questo sito e di alcuni reperti in particolare, in diverse pubblicazioni nel tempo.