Elicottero caduto a New York: gli ultimi 5 incidenti aerei nell'Hudson

L’a Newgiovedì 10 aprile 2025 è solo l’ultimo che è avvenuto. Il fiume negli anni è stato teatro di numerosi. L’ultimo ha provocato la morte di sei persone nelle sue acque al largo di Manhattan: quella di Agustin Escobar, dirigente Siemens, sua moglie Mercè Camprubí Montal, manager nel settore dell’energia, i loro tre figli e il pilota.Secondo le prime testimonianze, l’si sarebbe spezzato in volo, con la coda e l’elica staccatesi prima dell’impatto. Era decollato da un eliporto nel cuore di Manhattan e, pochi istanti dopo, si è trasformato in una tragedia annunciata. Questo incidente riporta alla memoria altri momenti tragici — e in alcuni casi miracolosi — che hanno scritto la storia dell’aviazione proprio sulle acque dell’Hudson.