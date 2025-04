Quotidiano.net - Salvini sostiene la nuova classificazione Ateco 2025 per legalizzare prostituzione ed escort

"Un passo in avanti verso buonsenso e legalità, come da sempre proposto e sostenuto dalla Lega". Lo afferma sui social il vicepremier e leader leghista Matteo, commentando lasviluppata dall'Istat, in cui anche lae le attività dihanno un proprio codice. "Controlli sanitari, pagamento delle tasse, contrasto alla tratta e allo sfruttamento, locali dedicati, nessun giudizio morale" scrive, e poi rivolto ai suoi follower domanda: "Che ne pensate?".