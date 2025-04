Tvzap.it - Tv in lutto, la star del noto programma muore a 27 anni: da tempo combatteva con una rara patologia

Personaggi Tv. Una giovane modella australiana, nota per la sua partecipazione a un celebre reality show di moda, è scomparsa all'età di 27. La notizia della sua morte è stata comunicata attraverso un post su Instagram, dove il suo compagno ha annunciato che, dopo aver lottato per ree in vita, purtroppo non c'è stato nulla da fare. La famiglia ha chiesto rispetto per la privacy durante questo difficile momento. (Continua.)Tv in, laè morta a 27nel mondo della televisione: ladelè morta all'età di 27. La modella aveva recentemente rivelato di doversi sottoporre a un intervento chirurgico a causa di unamalformazione cerebrale.