Festa della Liberazione prendono il via le iniziative per l' 80 anniversario

iniziative per venerdì 25 aprile e in diverse altre date in occasione dell’80° anniversario della Liberazione. Sabato 12 aprile, alle 10.30 a Masiera, presso il piazzale della chiesa si svolgerà. Ravennatoday.it - Festa della Liberazione, prendono il via le iniziative per l'80° anniversario Leggi su Ravennatoday.it Comune di Bagnacavallo, Comitato Permanente Antifascista e Consigli di Zona promuovono numeroseper venerdì 25 aprile e in diverse altre date in occasione dell’80°. Sabato 12 aprile, alle 10.30 a Masiera, presso il piazzalechiesa si svolgerà.

Festa della Liberazione, prendono il via le iniziative per l'80° anniversario. 25 aprile: il sapore della festa della liberazione mentre infuria la guerra in Ucraina. 25 Aprile: domani la celebrazione in diretta Rai Tg1 della Festa della Liberazione dal nazismo. Piazza 25 Aprile e il nuovo asilo prendono forma a Cassano. Il punto sui lavori. 79° anniversario della Liberazione, tutti gli eventi in calendario. 25 Aprile 2024, Festa della Liberazione: le iniziative a Pavia. Ne parlano su altre fonti

Festa della Liberazione al via in anticipo - La Festa della Liberazione non si concentra solo il 25 Aprile. Grazie al lavoro comunitario di associazioni e realtà del territorio, che fanno tutte capo al Coordinamento 25 Aprile, si potrà ... (msn.com)

Festa della Liberazione: origini, descrizione della festa e storia - In questa data si celebra la Festa della Liberazione. Con la liberazione l’Italia formò un nuovo Governo e diede il via al referendum del 2 giugno del 1946 sul mantenere la monarchia o formare ... (skuola.net)

"Qui si è fatta la storia". Montignoso in festa per l’80° della Liberazione - Omaggio ai luoghi simbolo del territorio e cerimonia con il console Usa. Valdo Spini: "Alleati e partigiani hanno scritto una pagina importante". (msn.com)