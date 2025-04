Infortunio Buongiorno | comunicato del Napoli e tempi di recupero

Buongiorno non sarà convocato per la sfida di Serie A che il suo Napoli disputerà contro l’Empoli allo Stadio Diego Armando Maradona. Di seguito il comunicato dei partenopei sul punto.LA NOTIZIA – Alessandro Buongiorno sarà assente nel match tra Napoli ed Empoli previsto lunedì 14 aprile alle ore 20:45. Il calciatore della squadra azzurra ha infatti riportato un problema che potrebbe tenerlo lontano dal campo dalle 2 alle 4 settimane. Ciò significa che, oltre alla gara contro i toscani, il difensore della Nazionale salterà sicuramente anche la prossima gara esterna contro il Monza ed, eventualmente, quella casalinga contro il Torino. Un’assenza, la sua, che costringerà il tecnico Antonio Conte a contare sul duo rappresentato da Amir Rrahmani e Juan Jesus. Nella consapevolezza di non poter fare affidamento su quello che è uno dei migliori “difensori puri” del Campionato italiano. Inter-news.it - Infortunio Buongiorno: comunicato del Napoli e tempi di recupero Leggi su Inter-news.it Alessandronon sarà convocato per la sfida di Serie A che il suodisputerà contro l’Empoli allo Stadio Diego Armando Maradona. Di seguito ildei partenopei sul punto.LA NOTIZIA – Alessandrosarà assente nel match traed Empoli previsto lunedì 14 aprile alle ore 20:45. Il calciatore della squadra azzurra ha infatti riportato un problema che potrebbe tenerlo lontano dal campo dalle 2 alle 4 settimane. Ciò significa che, oltre alla gara contro i toscani, il difensore della Nazionale salterà sicuramente anche la prossima gara esterna contro il Monza ed, eventualmente, quella casalinga contro il Torino. Un’assenza, la sua, che costringerà il tecnico Antonio Conte a contare sul duo rappresentato da Amir Rrahmani e Juan Jesus. Nella consapevolezza di non poter fare affidamento su quello che è uno dei migliori “difensori puri” del Campionato italiano.

