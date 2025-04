Campania Gengaro Pd | Ripartire dai congressi per rigenerare il partito Serve una nuova classe dirigente

partito Democratico in Campania deve Ripartire dai congressi provinciali per ridefinire i temi e i protagonisti del futuro, in vista delle prossime elezioni regionali." È la posizione espressa da Antonio Gengaro, esponente dem e riferimento dell'area Schlein in Irpinia, che interviene nel

