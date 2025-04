Thesocialpost.it - Scommesse su siti illegali: terremoto nel calcio, indagati dodici giocatori di Serie A

Un’inchiesta della Procura di Milano scuote nuovamente il mondo delitaliano. Dopo mesi di indagini, la magistratura meneghina ha iscritto nel registro deglicalciatori, alcuni dei quali ancora in attività inA. Al centro dell’indagine vi sono presunteeffettuate su piattaforme, operazioni finanziarie sospette e un sistema di pagamento parallelo, spesso regolato con orologi di lusso.Il Corriere della Sera ha svelato in anteprima i dettagli dell’indagine, dalla quale emergono sequestri per oltre 1,5 milioni di euro e cinque richieste di arresti domiciliari.I nomi coinvoltiIl sistema diSecondo gli investigatori, i calciatori coinvolti avrebbero effettuatosunon autorizzati, aggirando i controlli del circuito legale.