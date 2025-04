Tvplay.it - Mercato Juve, ora salta tutto: il colpo dell’estate alla rivale

In casasi pensa al presente e al futuro. Il club bianconero rischia però di perdere un obiettivo concreto di.Questo weekend laavrà una chance importante in chiave campionato e il club bianconero non può più sbagliare. Igor Tudor lavora per rialzare la squadra e nel weekend c’è la sfida con il Lecce. I tre punti sono fondamentali visto alcuni scontri diretti come Atalanta Bologna e Lazio Roma e i bianconeri possono fare un bel salto in chiave europea., ora: il(Lapresse) TvPlayL’obiettivo stagionale dellaè raggiungere almeno il quarto posto e magari – visto le difficoltà degli uomini di Gasperini – anche il terzo non è affatto utopia. La formazione sembra rigenerata dal cambio tecnico e c’è molto ottimismo per questo finale di stagione ma intanto Giuntoli pensa anche ale c’è la consapevolezza che vi saranno molti cambiamenti.