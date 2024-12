NBA 2024 2025 | Embiid e Jokic scatenati vincono ancora Cavs e Knicks

Leggi su Sportface.it

Nessuna sorpresa nei sette incontri validi per la regular season NBAandati in scena nella notte italiana. Tutte le franchigie hanno infatti rispettato il pronostico della vigilia e soltanto due sfide sono state in bilico fino all’ultimo: una si è conclusa all’overtime, l’altra con uno scarto di 3 punti. Andiamo dunque a ripercorrere cos’è successo e chi sono stati i protagonisti.Cleveland suona la settima sinfoniaNon c’è la parola sconfitta nel vocabolario di Cleveland, che sbanca San Francisco e migliora a 28-4 il proprio bilancio stagionale. 113-95 il punteggio con cui sono stati sconfitti i Golden State Warriors. Protagonisti Donovan Mitchell e Darius Garland, autori di 48 punti in due. Per la capolista a Est si tratta del settimo successo di fila.esageratoLimitarsi a parlare di “tripla doppia” è quasi riduttivo per la prestazione sfoderata da Nikolacontro gli Utah Jazz.