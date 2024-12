Quotidiano.net - Intossicazioni da monossido, quali sono le regole di sicurezza e gli errori da evitare? “Ecco come va usato un caminetto”

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 31 dicembre 2024 – Da Udine a Cefalù (Palermo) e ancora a Trieste. Ildi carbonio in queste feste di fine anno è tornato a uccidere in case appena ristrutturate o prese in affitto da turisti per una vacanza.Maledi, ad esempio per un? Lo abbiamo chiesto a Sandro Bani, direttore scuola fumisti e spazzacamini dell’associazione Anfus. Premette: “Intanto c’è un aspetto formale, se fosse rispettato risolverebbe gran parte del problema: chi fa il lavoro deve rilasciare la dichiarazione di conformità e chi accende l’impianto, anche un, deve avere quel documento”. Ma questo succede solo “in un mondo ideale. Quando si entra in una casa che sia in affitto di proprietà o anche dimora di un giorno, naturalmente bisognerebbe avere tutta la documentazione in un cassetto, vale per l’impianto idraulico, per quello elettrico e anche per il, se c’è”.