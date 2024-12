Clamorosa svolta nel caso della duplice morte dei due coniugi a Cagliari | fermato uno dei figli

Leggi su Dayitalianews.com

Ildei dueritrovati morti il 5 dicembre nella loro abitazione a, in via Ghibli, non ha mai convinto del tutto gli inquirenti. Troppo debole l’ipotesi del doppio malore contemporaneo o dell’avvelenamento accidentale, perciò gli investigatori sono andati avanti con le indagini fino al fermo delcoppia. Claudio Gulisano,o 44enne di Luigi Gulisano e di Marisa Dessì, rispettivamente 79 e 82 anni, attualmente si trova in carcere a Uta con l’accusa diomicidio volontario.Il fermo delo dei dueLa pm Rossana Allieri ha interrogato per 6 ore l’uomo nella caserma dei carabinieri di San Bartolomeo, dove è stato ascoltato anche il fratello 46enne Davide che non è indagato. Le risposte che Claudio ha fornito non hanno convinto la pm, che ha quindi deciso di far scattare il fermo.