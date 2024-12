Tvplay.it - “Spareggio scudetto Inter Atalanta”, che beffa per Conte: l’annuncio lascia di stucco

Leggi su Tvplay.it

Arriva un curioso retroscena riguardo all’attuale classifica. Occhio a quello che potrebbe succedere trae Napoli. Mancano solo due gare per completare il diciottesimo turno di serie A, una giornata che ci ha dato già diverse risposte. Da un lato va sottolineata la crisi di squadre come Juventus e Milan e dall’altra invece c’è da sottolineare che questo campionato sembra essere una lotta a tre tra, Napoli e.“”, cheperdi(Lapresse) TvPlayRispetto agli ultimi anni la lottapotrebbe vedere una sfida a tre con tre formazioni molto competitive e che stanno regalando grandi emozioni. Da un lato c’è il Napoli che lotta solo per il campionato mentrehanno un calendario ricco di impegni e la lottasi preannuncia emozionante fino all’ultimo istante.