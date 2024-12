Ilveggente.it - Sinner choc, stavolta ha esagerato: tifosi senza parole

il tennista azzurro hae isono. Ecco la prova di cosa vuole dire essere il numero unoUn 2024 da numero uno al mondo, in campo, per quello che ha fatto vedere, nella classifica ATP, fuori dal campo per come è riuscito a gestire la situazione relativa alla positività al Clostebol. Ma non solo, ovviamente, perché Jannik, ha davveroha(Lapresse) – Ilveggente.itDurante le festività natalizie, infatti, sono stati resi noti i montepremi relativi all’anno che si sta chiudendo. E Jannik è il Paperone del circuito mondiale. Ovviamente. Somme da capogiro, enormi introiti che lo mettono al primo posto staccando in maniera importante tutti gli altri. In tutto questo come è ben evidente non sono stati aggiunti tutti gli accordi di sponsorizzazione cheha firmato o i contratti già in essere che per ovvi motivi sono stati ritoccati verso l’alto.