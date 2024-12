Sérgio Conceiçao nuovo allenatore del Milan

Leggi su Justcalcio.com

2024-12-30 16:50:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito dell’ultima news riguardante la Serie A:Questo lunedì, 30 dicembre,o ha annunciato la nomina di Sergio Conceicao comefino al Giugno 2026dopo l’ufficializzazione dell’esonero di Paulo Fonseca, dopo una prima parte di stagione deludente.Il pareggio contro la Roma (1-1) ha finito per seppellire il Breve tappa del portoghese alla guida dei rossoneri. Il suo sostituto sarà il suo connazionale,, che è libero da quando ha concluso il suo periodo di sette anni comedel club in estate. Porta.conosce già il campionato italiano, essendo stato proclamato Campione scudetto con la Lazio da giocatoreoltre ad aver attraversato squadre come Parma e Inter. Il suo debutto sarà nel semifinale di Supercoppa Italiana prima del Juvedove gioca casualmente suo figlio, Francisco