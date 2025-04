Inter-news.it - Deiola: «Riaperta e potevamo farlo di nuovo, ma meriti all’Inter»

commenta in questo modo la sconfitta del suo Cagliari contro l’Inter a San Siro per tre reti a uno. Il capitano dei sardi ha voluto fare i complimenti anche agli avversari. Le sue parole.COMPLIMENTI– Nel post partita di Inter-Cagliari, su Radio Rai, è stato intercettato anche il capitano dei sardi Alessandro. Il centrocampista ha commentato la prestazione dei suoi facendo anche gli elogi alla squadra, ma allo stesso tempo ha riconosciuto pure la forza dell’Inter: «Volevamo fare risultato e avevamo preparato la partita bene ma dobbiamo dare merito alla squadra avversaria. La prestazione l’abbiamo fatta, l’abbiamoriaprirla di, ma abbiamo avuto risposte per preparare al meglio la partita di domenica prossima».punta la salvezza col Cagliari e ci crede dopo la sconfitta con l’InterSALVEZZA – Il Cagliari, con 30 punti, punta ovviamente alla salvezza e nel prossimo turno ospiterà all’Unipol Domus la Fiorentina.