Line up rivelati mentre Arteta apporta cinque modifiche

Leggi su Justcalcio.com

2025-04-12 17:57:00 Il web non parla d’altro:L’Arsenal si dirige nello scontro della Premier League di sabato con Brentford che mira a mantenere vive le loro deboli del titolo, e hanno slancio dopo una memorabile vittoria europea.I Gunners hanno ottenuto una famosa vittoria per 3-0 sui possessori di Champions League Real Madrid martedì, Declan Rice ha segnato una fiera di meravigliosi calci di punizione.Preservare quel vantaggio nella seconda tappa al Santiago Bernabeu la prossima settimana è la priorità per l’Arsenal, e questo si riflette dalla selezione della squadra di Mikel. per vedere come si schierano entrambe le squadre.Arsenal Team Newshatoal lato che ha battuto Madrid, Kieran Tierney, facendo il suo primo inizio dal maggio 2023.Anche Oleksandr Zinchenko, Leandro Trossard, Jorginho ed Ethan Nwaneri entrano nel XI iniziale.