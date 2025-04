Commercio e sicurezza nazionale perché il Dragone è un pericolo

perché, a dispetto della moratoria di tre mesi concessa da Donald Trump, nei confronti dei Paesi Ue rimangono in vigore i dazi su acciaio e alluminio e derivati (al 25%), quelli al 25% sulle auto, oltre alla tariffa minima del 10% su tutti i beni. E poi perché c'è il rischio che le merci cinesi dirette negli Usa, appesantite da un'aliquota monstre del 145%, vengano dirottate in Europa. Un timore che serpeggia, sempre più insistente, tra le imprese italiane. «Il rischio che arriva da un riorientamento di prodotti cinesi verso l'Europa causato dai dazi Usa su Pechino è altissimo» ha dichiarato al Corriere il presidente di Federchimica Francesco Buzzella. «Anche perché la quota di import di chimica dalla Cina è già aumentata dal 5 al 16% nel periodo 2021-2024». Liberoquotidiano.it - Commercio e sicurezza nazionale, perché il Dragone è un pericolo Leggi su Liberoquotidiano.it La guerra commerciale tra Cina e Stati Uniti si stringe come una tenaglia sulla manifattura italiana ed europea. In primis, a dispetto della moratoria di tre mesi concessa da Donald Trump, nei confronti dei Paesi Ue rimangono in vigore i dazi su acciaio e alluminio e derivati (al 25%), quelli al 25% sulle auto, oltre alla tariffa minima del 10% su tutti i beni. E poic'è il rischio che le merci cinesi dirette negli Usa, appesantite da un'aliquota monstre del 145%, vengano dirottate in Europa. Un timore che serpeggia, sempre più insistente, tra le imprese italiane. «Il rischio che arriva da un riorientamento di prodotti cinesi verso l'Europa causato dai dazi Usa su Pechino è altissimo» ha dichiarato al Corriere il presidente di Federchimica Francesco Buzzella. «Anchela quota di import di chimica dalla Cina è già aumentata dal 5 al 16% nel periodo 2021-2024».

Potrebbe interessarti anche:

Gli F-35 sono questione di sicurezza nazionale e credibilità internazionale. Parla Speranzon

Ucraina - Schlein : “Meloni vuole ancora consegnare sicurezza nazionale a Musk?”

Almasri - Latorre striglia la sinistra : “Non si blocca il Parlamento - la sicurezza nazionale è prioritaria”

Ne parlano su altre fonti Commercio e sicurezza nazionale, perché il Dragone è un pericolo | .it. Perché Trump ce l’ha con la Cina? Una storia fatta di soldi, potere e propaganda. Perché il Giappone oscilla tra la Cina e gli Usa di Trump: dal commercio alla difesa. Regolamento sicurezza dei prodotti. Perché Trump non esclude l’uso della forza per controllare Panama e Groenlandia?. Usa. Proposta del Dipartimento del Commercio per vietare i software cinesi sui veicoli autonomi.

A riportarlo è quotidianosanita.it: Perché la salute è questione di Sicurezza Nazionale e cosa comporta - il 20 febbraio scorso ho partecipato alla celebrazione della “Giornata nazionale del personale sanitario e sociosanitario, del personale assistenziale, socioassistenziale e del volontariato.

Stando a quanto scrive ilgiornale.it: Perché Signal è un problema per la sicurezza nazionale (non solo negli Usa) - Come sappiamo, le più alte cariche dell’Amministrazione Trump, tra cui il ministro della Difesa Pete Hagseth e il consigliere per la Sicurezza nazionale Mike Waltz, hanno usato il famigerato ...

In base a quanto diffuso da teleborsa.it: Cnpr Forum, la cybersecurity è una sfida per la sicurezza nazionale e l'economia - (Teleborsa) - “Non solo è a rischio la sicurezza nazionale ma, in molti casi, anche quella delle singole persone perché spesso gli attacchi hacker mirano ai singoli e producono danni economici ...