Le ricette di Tremonti per i mercati

Più simile a un giocatore d'azzardo che a un artista degli affari, durante la settimana Donald Trump s'è preso dei rischi con il mercato azionario inimmaginabili persino per lui. «Un tempo, dalla realtà venivano tratti i reality. Oggi stiamo assistendo a uno stravolgimento: sono i reality che fanno la realtà». A parlare, a mezzo volume, con inflessione mononòta, forse con la perizia di nascondere l'apprensione, è Giulio Tremonti. Lo show, inoltre, è solo ai primi minuti: i dazi, ha scritto sul Financial Times il consigliere per il commercio del presidente, Peter Navarro (quello «più stupido di un sacco di mattoni», cit. Elon Musk), «sono solo l'inizio». Accanto a lui, Stephen Miran, presidente del Consiglio dei consulenti economici del presidente, e Scott Bessent, segretario al Tesoro. Entrambi pregustano «una sorta di riorganizzazione economica globale»: un accordo valutario internazionale simile agli accordi di Plaza degli anni '80 o a quelli di Bretton Woods degli anni '40 e che prenderebbe il nome di "accordo di Mar-a-Lago".

Come riportato da quotidianosanita.it: Ricette online: Brunetta bacchetta ancora Tremonti per lentezza attuazione decreto - Giulio Tremonti, sull’attuazione del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010 che impone il passaggio dalla ricetta cartacea a quella elettronica. 18 MAR - Con una nuova lettera datata 9 marzo ...

Lo rende noto video.sky.it: Tremonti contro la ricetta Draghi - Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ...

Lo rende noto milanofinanza.it: Tremonti, l’era dei dazi è la fine del Whatever mistake - Raggiungo Tremonti, più volte ministro dell’Economia nei governi di Silvio Berlusconi, grazie a una telefonata che avviene mentre i mercati crollano per la seconda giornata consecutiva dopo il ...