San Donato squadra in palla | Fiducioso per il ritorno

Le due vittorie di fila contro buone squadre, hanno consentito al SanTavarnelle di mettere in cascina 6 punti, utili ad archiviare il girone di andata di serie D ritrovando il sorriso. Lagialloblù grazie a questi due successi, è uscita dalla zona rossa della classifica del girone E, assestandosi all’11mo posto che consente di guardare avanti con fiducia. Superata la festività natalizia, lasi sta già rimettendo in moto: il 5 gennaio ci sarà la partitissima sul campo del Siena dell’ex tecnico Lamberto Magrini. Il direttore sportivo Tommaso Ghinassi fa un bilancio dei 21 punti conquistati dalla. "Considerata come è stata la partenza – afferma – girare a 21 punti mi fa sentire soddisfatto. A livello di risultati in avvio abbiamo faticato, ma c’era da aspettarselo in quanto laera stata ricostruita in toto.