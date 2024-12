Sport.periodicodaily.com - Nick Kyrgios e Novak Djokovic Vincono a Brisbane: Successo in Doppio alla Pat Rafter Arena

torna a vincere e lo fa in grande stile. L’australiano, spesso al centro delle polemiche per i suoi commenti su Jannik Sinner e il caso doping che ha coinvolto l’italiano, ha conquistato il titolo diinsieme aal torneo di. Un ritorno vincente anche per il serbo, reduce da un infortunio che gli aveva impedito di partecipare alle ATP Finals di Torino.Vittoria davanti a una PatEsauritaNella finale del torneo dihanno superato la coppia composta da Alexander Erler e Andres Mies in tre set con il punteggio di 6-4, 6-7 (4), 10-8. La vittoria è arrivata davanti a una Patgremita, segno dell’enorme attesa per il ritorno in campo die dell’innegabile talento di.Prossimo Match agli OttaviLa strada per il titolo non è finita: agli ottavi di finale, la coppia affronterà il duo formato dal croato Nikola Mektic e dal neozelandese Michael Venus.