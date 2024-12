Lanazione.it - Libri, arte e fantasia per le donne. La missione de “Le bimbe riusano“

Dall’idea dell’ottobre scorso di Federica Pracchia, sua madre Patrizia e altre tre amiche è nato “Le“, gruppo divolontarie che mettono insieme le loro capacità e la loroper creare una rete di sostegno alle. Un gruppo che si impegna in iniziative a favore della cittadinanza come quello che ha fornito delle borsine porta drenaggio alleche si sono operate per il tumore al seno nell’Ospedale di Livorno. Tutto questo pndo da materiali di recupero donati dai cittadini e abilmente cuciti. "Questa è un’iniziativa diper lee nasce dalla necessità di unirsi in una situazione serena e creativa per creare una rete di sostegno e benessere per le– ha raccontato Federica Pracchia, infermiera dell’educazione e promozione della salute dell’Asl Livorno e una delle fondatrici – Nel nostro gruppo non solo facciamo cose, ma condividiamo le nostre capacità, io ad esempio non ero in grado di cucire, ma quando ci siamo trovate per creare le borsine ho avuto la possibilità di imparare qualcosa di nuovo.