Calciomercato.it - Dalla Juventus al Milan: è la prima richiesta di Conceicao

Il nuovo allenatore rossonero ha già fatto unaalla società: può saltare l’affare della, contatti avviatiIlha deciso di voltare pagina e lo ha fatto con effetto immediato. Via Fonseca, dentro Sergioche ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2026 e prenderà in mano la squadra finsemifinale di Supercoppa contro ladel figlio Francisco.al: è ladi(LaPresse) – Calciomercato.itIl tecnico portoghese dovrà essere bravo a rivitalizzare una squadra che ha vissuto unaparte di stagione difficile, con i rapporti tra Fonseca e alcuni big del gruppo non sempre idilliaci. L’ottavo posto in classifica e il -8Champions ha convinto la dirigenza rossonera a fare il ribaltone ed ora cambieranno anche le mosse sul mercato.