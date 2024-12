Sport.quotidiano.net - Basket, Serie A: Brescia vince la settima di fila e aggancia Trento in vetta

Bologna, 29 dicembre 2024 – Dopo dodici giornate trascorse da sola inalla classifica del campionato diA di, la Dolomiti Energia Trentino è stata raggiunta dalla Germani: fatale alla fornazione bianconera è stato il secondo ko tra i confini dellaA, patito in casa della Bertram Derthona Tortona, capace di imporsi per 91-77 e di portare a casa due punti fondamentali nella corsa a un posto alle Final Eight di Coppa Italia. Ben cinque gli uomini finiti in doppia cifra (Tommaso Baldasso migliore tra i suoi con 17 punti) nello scacchiere dei “Leoni di Tortona” che hanno tenuto in mano le redini del match per tutto l’arco dei 40’, dando la sgasata decisiva nel terzo quarto, nel quale hanno piazzato un break di 25-15. A raggiungere in testaè stata la Germani, che ha calato il “Settebello” piegando 90-83 l’Estra Pistoia e raggiungendo il settimo sigillo di: partiti con un 29-14 piazzato nei 10’ iniziali, i biancoblù sono poi stati capaci di respingere ogni assalto dei toscani, i quali hanno addirittura messo la testa avanti nella quarta frazione, senza tuttavia riuscire a condurre in porto il successo perché nel finale sono saliti in cattedra Ivanovic e Della Valle (miglior realizzatore tra i suoi con 20 punti) che hanno messo le loro firme sul successono.