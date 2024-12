Isaechia.it - Alba Parietti investita a Courmayeur: ecco cosa è successo e come sta adesso

Leggi su Isaechia.it

Secondo quanto riporta Dagospia, le vacanze invernali dile hanno riservato una brutta sorpresa.La showgirl si trova da qualche giorno in quel dia godere del divertimento delle splendide piste da scii, insieme ai suoi amici più cari, che però forse non ricorderà con particolare affetto. E’ stata infattida un ragazzino, che non si è fermato a prestarle soccorso.la notizia riportata dal portale:LAE’ FINITA AL PRONTO SOCCORSO, A, DOPO ESSERE STATASULLE PISTE DA SCI DA UN RAGAZZINO CHE POI E’ SCAPPATO. SONO IN CORSO LE RICERCHE DELL’INVESTITORE DELLE NEVI.In seguito all’incidente, sarebbe stata condotta prontamente al pronto soccorso ed attualmente si trova ancora in ospedale. Insomma, non il modo migliore per trascorrere l’ultimo dell’anno!Restiamo in attesa di ulteriori dettagli che possano confermare o smentire le dinamiche dell’accaduto, comprese le condizioni di salute della showgirl, con la speranza che possa diventare al più presto per lei solo un brutto ricordo.