Digital-news.it - Serie B 2024/25 - Diretta DAZN 20a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

La sfida tra Sampdoria e Pisa, in programma domenica 29 dicembre alle 19:30, sarà l’ultimo appuntamento della 20ªdiBKT. Il match del Ferraris sarà visibile suanche in modalità gratuita. Tra i match più attesi della prima gara del girone di ritorno, vedrà il Pisa, guidato da Filippo Inzaghi, puntare a consolidare la sua posizione nella parte alta della classifica, mentre la Sampdoria di Leonardo Semplici è determinata a conquistare tre punti, fondamentali per allontanarsi dalla zona play out. Nella gara d’andata i toscani avevano dominato con un netto 3-0, ma questa volta i blucerchiati cercheranno di ribaltare la situazione forti del tifo del proprio pubblico.I tifosi che non sono ancora abbonati apotranno seguire facilmente la partita in modalità gratuita andando su