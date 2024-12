Ilrestodelcarlino.it - Romagna, terra di fiction. Un festival in estate fra Rimini e Riccione

Fellini con Amarcord fece conoscere la suaal mondo intero, anche se qui (come per gli altri suoi film) non girò un metro di pellicola.di cinema, la, lo è sempre stata. Per i tanti registi che hanno scelto la Riviera come set per i loro film, da Dino Risi per L’ombrellone a Valerio Zurlini per La prima notte di quiete, fino (per arrivare ai giorni nostri) a Enrico Vanzina con Sotto il sole di. E per le tante rassegne e iche laha dedicato alla settima arte. Dove, negli ultimi anni, sono state girate anche diverse serie tv, tra cui Summertime e Fedeltà,ispirata all’omonimo romanzo di Marco Missiroli. Proprio la grandesarà protagonista, nel 2025, del nuovo grandeche si terrà a giugno, promosso dal ministero della Cultura e da Apa (l’Associazione produttori audiovisivi).