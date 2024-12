Roma Cafu | Con il Milan partita aperta Dybala da tenersi stretto

Leggi su Pronosticipremium.com

La sfida trasarà particolarmente sentita per Pendolino, che nella sua carriera ha vestito per diversi anni entrambe le maglie. In un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, l’ex terzino ha parlato proprio della sfida di stasera, del suo passato e del momento giallorosso: “Ne ho giocate tante, ma è facile: da giallorosso dico l’1-1 all’Olimpico che ci avvicinò allo scudetto nel 2001. Pareggiò Montella con un gran gol in pallonetto. Da rossonero, l’1-0 firmato Shevchenko del 2004 a San Siro, che ci consegnò il titolo proprio nello scontro diretto”.Il brasiliano ha poi parlato delle difficoltà avute da entrambe le squadre e di come si immagina questa sfida: “È indubbio che mi aspettavo di più sia dalche dalla. Però manca ancora più di mezzo campionato, per me i rossoneri possono tornare in corsa, specialmente dovessero vincere stasera.