Picasso, Munch e il tributo a Fiorucci: le mostre da visitare durante le feste

Dalla fotografia alla pittura, dalla moda alla storia dell’arte: ecco una selezione per tutti i gusti delle esposizioni più intriganti dale festività natalizie nelle principali città italiane.A dire il vero, potrebbe bastare qualche toccata e fuga a Milano per fare il pieno di icone, di sorprese e di chicche.A Palazzo Reale segnaliamo tre. “lo straniero” (visibile fino al 2 febbraio) esplora un aspetto poco approfondito della vita e dell’opera di: la sua condizione di “straniero” e il sentimento di non essere pienamente accettato in Francia, la sua terra d’adozione. Imperdibile la mostra “– il grido interiore” (fino al 26 gennaio), che celebra il ritorno in città del maestro norvegese dopo 40 anni: oltre al celebre Urlo, nella versione litografica, l’esposizione offre una panoramica assai varia e affascinante della sua produzione, affrontando tutte le emozioni umane, dalla disperazione alla passione erotica, con una selezione di intensi autoritratti.