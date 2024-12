Ilrestodelcarlino.it - Per 7 cooperative su 10 sale il fatturato

Per quel che concerne le 380associate a Legacoop Romagna il contesto nazionale ha influito negativamente sull’andamento dell’anno per una cooperativa su tre. Il 90% dichiara che chiuderà positivamente il bilancio 2024 (63% in utile e 27% in pareggio). Rispetto al 2023 Lega coop Romagna si aspetta anche una diminuzione delle situazioni di perdita (dal 13,4 al 10%). Risultati ancora brillanti per i servizi (95% di chiusure positive) e qualche preoccupazione per lesociali, che ancora non hanno ottenuto dagli enti pubblici appaltanti gli aumenti del ccnl di settore corrisposti ai lavoratori. A conferma dello scenario nazionale, non brillano leindustriali e di produzione lavoro (il 14% dichiara perdite sul 2024). Positivo l’andamento del, in crescita sul 2023 per il 71% delle imprese: vola, in particolare, l’agroindustria e resiste la produzione.