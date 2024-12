Pianetamilan.it - Milan, 19° compleanno per il giovane rossonero Bartesaghi

Oggi è ildi uncalciatore delche gioca anche per la seconda squadra che milita in Serie C: Davide. Il terzino sinistro compie 19 anni. Nato ad Erba, in provincia di Como, nel 2005,giocò per 2 stagioni nel settore giovanile dell'Atalanta per poi passare a quello. Nell'agosto del 2022, egli ha esordito colPrimavera contro il Frosinone e, un mese dopo, arrivò anche l'esordio in Youth League contro i pari età del Salisburgo. La scorsa stagione,ha debuttato in Prima Squadra il 23 settembre contro il Verona, entrando al posto di Alessandro Florenzi. Il 13 dicembre arriva il suo esordio in UEFA Champions League, sostituendo Rafael Leao nei minuti finali del match vinto 1-2 contro il Newcastle, valevole per l'ultima giornata della fase a gironi.