Maati Moubakir: chi era il 17enne ucciso con 5 coltellate a Campi Bisenzio al culmine di una lite tra giovani

con cinquealdi unatra uno o più gruppi di. Cosa sappiamo di lui e di com’è morto. Non ha fatto in tempo a compiere diciotto anni: la sua vita è stata spezzata da cinque, probabilmente al termine di unain strada. E forse, a togliergli il futuro potrebbero essere stati proprio i suoi coetanei. Secondo gli investigatori sono coinvolti uno o più gruppi di ragazzi.: chi era ilcon 5aldi unatra(Ansa Foto) – notizie.comera figlio di un cittadino italiano di origine magrebina e di madre italiana nata e cresciuta a Certaldo. Aveva anche una sorella minore e frequentava alcuni corsi di formazione a Poggibonsi per l’avviamento al lavoro.