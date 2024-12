Lavrov | pronti uso missili medio raggio

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

9.37 Il ministro degli Esteri russo,, in un'intervista a Ria Novosti ha detto che Mosca dovrà abbandonare la moratoria unilaterale sul dispiegamento deia corto e. "Stiamo valutando la situazione sulla base di un'analisi delle azioni destabilizzanti di Usa e Nato nella sfera strategica e dell'evoluzione delle minacce che ne derivano",ha spiegato. "La moratoria non è più praticabile perchè gli Usa hanno schierato tali armi in varie aree del mondo, ignorando con arroganza avvertimenti di Russia e Cina".