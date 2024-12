Quotidiano.net - Giubileo 2025, aperta la Porta Santa di San Giovanni in Laterano

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 29 dicembre 2024 – Oggi a Roma un altro momento saliente del, inaugurato nella notte della Vigilia di Natale a San Pietro: è statala secondadi una basilica romana, quella di Sanin, cattedrale della Capitale. A fare gli onori non è stato Papa Francesco, che ha preferito evitare eccessivi affaticamenti visto la fitta agenda delle prossime settimane; a capo della cerimonia c’è stato invece il cardinale vicario Baldassare Reina. “Con grande gioia abbiamo vissuto il gesto dell'apertura dellanella nostra Basilica – le parole di Reina – con esso abbiamo voluto rinnovare la professione di fede in Cristo,della nostra salvezza, confermando il nostro impegno a essere per ogni fratello e sorella segno concreto di speranza, aprendo ladel nostro cuore attraverso sentimenti di misericordia, bontà e giustizia”.