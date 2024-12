Ilrestodelcarlino.it - Anche Calabro ha i suoi problemi: diverse defezioni

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il Cesena ha voglia di tornare alla vittoria, di mezzo c’è la Carrarese, neopromossa che con i bianconeri condivide l’aver costruito fin qui le sue fortune in casa: 16 dei 24 punti sono arrivati allo stadio dei Marmi. I toscani allenati da Antonioarrivano dal pareggio conquistato sul campo della Sampdoria tre giorni fa. Le ore della vigilia per Antonionon sono state semplici, la difesa dei toscani infatti è stata colpita da vari: Illanes Minucci è squalificato, Oliana nell’ultimo match ha subito un forte colpo alla testa ma ha resistito fino a alla fine, inoltre sia Coppolaro che Imperiale non si presentano a questo impegno in condizioni ottimali. Per questo e non solo nella conferenza stampa della vigiliaha molto insistito sul fatto che la sua squadra dovrà avere lo stesso spirito combattivo visto contro la Sampdoria, e che dovrà dare fondo a tutte le energie mentali.