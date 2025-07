Sinner-Alcaraz conti pareggiati | il secondo set è dell' azzurro

Jannik Sinner  contro Carlos Alcaraz nella finale di Wimbledon: ancora loro. Di nuovo avversari in una finale Slam dopo l'ultimo atto del Roland Garros, vinto dallo spagnolo al 5° set. Oggi il numero uno del mondo ci riprova. Per lui si tratta della prima finale del torneo inglese. Di seguito i commenti per ogni set SECONDO SET Pareggia i conti Jannik Sinner che vince il secondo set 6-4 grazie ad un break nel primo game e custodito gelosamente fino alla fine. Molto importanti in questo set i servizi, sia per l’uno che per l’altro giocatore: grazie al servizio, Alcaraz ha evitato un doppio break nel settimo gioco e grazie al servizio Sinner ha pareggiato i conti vincendo il 67% di punti con la prima. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

