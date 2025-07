Firenze torna il Festival dei concerti della liuteria toscana Ecco il programma

Firenze, 13 luglio 2025 - SarĂ il violino di Ladislau Petru Horvath a inaugurare l’edizione 2025 del Festival dei Concerti della Liuteria Toscana tra '700 e '900, rassegna dedicata ai maestri dell’arte liutaria di ieri e di oggi. E ai preziosi strumenti usciti dalle loro botteghe. Appuntamento martedì 22 luglio (ore 21) all ’Oratorio Santa Maria Vergine della Croce al Tempio, a Firenze, dove Ladislau Petru Horvath proporrà “Il violino segreto”, una sorta di lezione concerto dedicata alle piĂą celebri arie d’opera di Giuseppe Verdi e Giacomo Puccini. Ad arricchire la parte musicale saranno brevi storie e aneddoti legati a queste meravigliose partiture, svelati dalla voce di Costanza Mascilli Migliorini. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Firenze, torna il Festival dei concerti della liuteria toscana. Ecco il programma

