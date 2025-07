Achille Costacurta | A Mondello sono rinato ho messo gli errori alle spalle

“ A Mondello sono rinato ”. È una confessione che suona come una liberazione quella che Achille Costacurta, 20 anni, affida a Repubblica in un’intervista firmata da Irene Carmina. Figlio dell’ex difensore del Milan Billy Costacurta e dell’ex Miss Italia Martina Colombari, Achille si è portato addosso per anni il peso di un cognome ingombrante e di una giovinezza segnata da droghe, ricoveri psichiatrici, carcere minorile e tentativi di suicidio. Poi, una svolta: quattro mesi a Palermo, nella borgata marinara di Mondello, dove nessuno lo ha giudicato, e dove – dice – ha trovato “aria nuova, persone vere, un modo diverso di stare al mondo”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

