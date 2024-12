Roma stazionano davanti Termini | scattano gli allontanamenti

Leggi su Ilfaroonline.it

, 28 dicembre 2024– I Carabinieri della Compagnia diCentro, con il supporto dei colleghi del Gruppo, del Nucleo Cinofili di Santa Maria Galeria, del NAS e del NIL di, hanno messo in campo una serie di controlli, intensificati soprattutto nell’area della Stazionee zone limitrofe, uno dei principali snodi ferroviari della Capitale, luogo di arrivo di migliaia e migliaia di turisti, per prevenire e contrastare episodi di microcriminalità e degrado che influenzano la percezione della sicurezza.Nel corso dei controlli i Carabinieri del NucleoScalohanno denunciato alla Procura della Repubblica 4 persone per l’inosservanza del D.A.C.U.R. emesso nei loro confronti dal Questore di.Altre due persone, infine, sono state denunciate per l’inosservanza del divieto di accesso ai locali pubblici.