Rimpasto il centrodestra azzera mormorii e giallo della super clausola Fazzolari | Non se n’è mai parlato

«Non se ne sente la necessità» e «non se n’è mai». Intercettati dai giornalisti a marginediscussione sulla manovra al Senato i “big” delhanno dovuto nuovamente smentire le voci sull’ipotesi di. Un tam tam tutto mediatico, che in queste ore si è caricato di un nuovo elemento: il retroscena giornalistico secondo cui nella maggioranza esisterebbe una “anti-” che sarebbe stata posta all’inizio delle trattative per la formazione del governo e che impedirebbe ai membri dell’esecutivo di assumere un incarico già ricoperto. Dunque, per calarla nella cornice attuale, a Matteo Salvini di andare al Viminale. Anche su questa ipotetica, però, sono arrivate smentite.smentisce ile il”«Non è all’ordine del giorno, non se ne è mai», ha detto all’agenzia di stampa Adnkronos, a proposito”, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio e senatore di FdI, Giovanbattista