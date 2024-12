Tpi.it - Oroscopo Branko oggi, sabato 28 dicembre 2024: le previsioni segno per segno

Leggi su Tpi.it

: ledell’astrologo per la giornata di– Cosa dicono le stelle nell’didi28? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suoè stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito lecomplete (presenti online)perdell’didi28:ArieteCari Ariete, sarà un giorno di riflessione sulle vostre recenti esperienze. Vorrete concentravi su quello che davvero desiderate per il futuro. Sul fronte lavorativo, le stelle vi consigliano di considerare attentamente i vostri prossimi passi.ToroCari amici del Toro, secondo l’di, le stelle vi incoraggiano a pensare alle vostre priorità e a concentravi su ciò che vi rende veramente felici.