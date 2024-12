Quotidiano.net - L’incubo di Cecilia Sala. Giornalista arrestata in Iran. È in cella di isolamento

di Alessandro D’AmatoROMARinchiusa da nove giorni in unadinel carcere di Evin. Ovvero nella struttura in cui il regimeiano segrega dissidenti politici e cittadini stranieri. A volte senza nemmeno formalizzare accuse precise nei loro confronti.del Foglio e podcaster per Chora Media è statail 19 dicembre scorso dalle autorità di polizia di Teheran. Il giorno dopo sarebbe dovuta ripartire per Roma.era indal 12 dicembre con regolare visto di lavoro giornalistico valido per una settimana. Ha inviato le corrispondenze per la sua serie "Stories" di Chora Media apparentemente senza alcun problema di censura. L’ARRESTO Dalla mattina del 19 dicembre ha cominciato a non rispondere alle telefonate dall’Italia. Ildel Post Daniele Raineri, compagno di, e Chora Media hanno allertato l’unità di crisi della Farnesina.